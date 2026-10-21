Restyling in vista per uno degli ingressi principali del paese. Sono partiti infatti i lavori del primo lotto di riqualificazione urbana di via Napoli, intervento finanziato dalla Regione con un contributo di 600 mila euro. L'obiettivo è migliorare la sicurezza, l'accessibilità e il decoro urbano in una delle principali arterie di accesso al paese. Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche e una serie di opere destinate a rendere più sicura e funzionale l'area. Il primo lotto riguarda il tratto in ingresso al centro abitato provenendo da Terralba, mentre successivamente i lavori interesseranno anche la zona oltre la stazione ferroviaria. «Con l'avvio di questo cantiere manteniamo un impegno assunto con i cittadini e iniziamo a ripristinare la dignità a uno degli accessi più importanti del nostro paese- sottolinea il sindaco Luca Corrias - Via Napoli è percorsa ogni giorno da residenti e visitatori e meritava un intervento capace di coniugare sicurezza, accessibilità e decoro. Investire sugli spazi pubblici significa investire sulla qualità della vita delle persone e sull'immagine stessa di Marrubiu». Soddisfatto anche il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Soru. «Non stiamo semplicemente rifacendo dei marciapiedi - evidenzia - ma realizzando un'opera che renderà più agevoli gli spostamenti di anziani, persone con disabilità e famiglie, eliminando ostacoli presenti da anni. È un intervento concreto che migliora la sicurezza dei pedoni e rende l'ingresso nel paese più ordinato, moderno e accogliente».

L'opera rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana portato avanti dall'amministrazione comunale, che punta a migliorare progressivamente la vivibilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici dell'intero centro abitato.

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