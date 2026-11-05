Il Comune di Villa Verde ha attivato un nuovo canale di comunicazione gratuito attraverso l’applicazione di messaggistica Telegram. Un’azione volta all’innovazione digitale e al potenziamento della trasparenza amministrativa.

L'obiettivo è garantire un’informazione immediata e capillare, permettendo ai cittadini e a tutti gli interessati di ricevere direttamente su smartphone, tablet e computer aggiornamenti relativi ad avvisi di pubblica utilità e comunicazioni urgenti, iniziative pubbliche, eventi culturali e sociali, allerte meteo.

Presto, inoltre, verranno presto integrati anche i bollettini ufficiali della Protezione Civile Sardegna, assicurando aggiornamenti costanti e un’informazione tempestiva in caso di emergenze sul territorio.

Per iscriversi al canale, oltre ad essere in possesso dell’applicazione, occorre cercare il nome del canale del comune e unirsi per ricevere le notifiche e gli aggiornamenti in tempo reale. Il servizio è gratuito, liberamente attivabile e garantisce la totale riservatezza. Oltre al canale Telegram, per i canali ufficiali del Comune si potrà fare riferimento al sito istituzionale e alla pagina Facebook ufficiale.

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