Incidente stradale sulla Statale 388, all’ingresso di Simaxis.

Due auto si sono scontrate e tre persone a bordo sono rimaste ferite.

Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano assieme al personale del 118.

I feriti, che hanno riportato conseguenze non gravi, sono stati soccorsi dalle ambulanze, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere la strada in sicurezza.

(Unioneonline)

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