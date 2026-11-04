l’incidente
04 novembre 2026 alle 20:08
Simaxis, scontro sulla Statale 388: tre feritiSoccorsi in azione all’ingresso del paese
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Incidente stradale sulla Statale 388, all’ingresso di Simaxis.
Due auto si sono scontrate e tre persone a bordo sono rimaste ferite.
Dopo l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Oristano assieme al personale del 118.
I feriti, che hanno riportato conseguenze non gravi, sono stati soccorsi dalle ambulanze, mentre gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere la strada in sicurezza.
(Unioneonline)
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