Un servizio da garantire e percorsi di autonomia da rafforzare: Oristano cerca enti del Terzo settore per il futuro del Centro per l’Autonomia. Il Comune, capofila del PLUS, ha pubblicato un avviso per individuare i soggetti interessati alla coprogettazione e alla realizzazione degli interventi rivolti alle persone con problematiche di salute mentale nei 24 Comuni del Distretto.

Il progetto avrà una durata di tre anni e si articolerà in tre ambiti: laboratori e percorsi abilitativi personalizzati, attività sportive e di socializzazione, formazione e accompagnamento al lavoro.

«L’iniziativa punta a garantire la continuità del servizio distrettuale», spiega l’assessora ai Servizi sociali Giulia Murgia. I destinatari saranno individuati tra le persone residenti nel territorio del PLUS e già in carico al Centro di Salute Mentale. I percorsi saranno personalizzati e definiti in collaborazione con i servizi sanitari e sociali, coinvolgendo direttamente gli interessati.

Possono partecipare gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), singolarmente o in forma associata. È richiesta un’esperienza di almeno tre anni nell’ambito della salute mentale per la prima area di intervento e di almeno un anno per le altre due.

Le domande dovranno essere inviate tramite Pec a istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il 24 novembre 2026. Avviso e modulistica sono disponibili sui siti del Comune e del PLUS.

© Riproduzione riservata