Ci hanno messo la faccia, per far capire ancora meglio l'importanza del gesto. Prenderanno il via lunedì 9 novembre le vaccinazioni antinfluenzali per la popolazione della provincia di Oristano.

E per accendere i riflettori sull’importanza di aderire alla campagna di immunizzazione, la direttrice generale della Asl di Oristano Grazia Cattina, il direttore sanitario Roberto Irde, quello amministrativo Salvatore Miscali e quella dei servizi socio-sanitari Marina Cossu, hanno scelto di “metterci la faccia e il braccio” per primi: i rappresentanti dell’Azienda socio-sanitaria oristanese sono stati vaccinati oggi dalla direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras nel nuovo Centro vaccinale di Oristano, in via Carducci, 33.

«Dopo le vaccinazioni già concluse nelle Case di riposo della provincia, da lunedì 9 novembre avvieremo la campagna antinfluenzale dedicata alla popolazione in generale – ha spiegato la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras – Cinque i tipi di vaccino a disposizione, tra cui quello per i bambini che sostituisce lo spray nasale alla classica iniezione. Nel Centro vaccinale di Oristano immunizzeremo, su prenotazione, circa 150 persone al giorno, ma sarà possibile rivolgersi anche agli altri Centri vaccinali della provincia ed alle Case della Comunità, dove saranno organizzate delle giornate vaccinali ad accesso diretto e senza prenotazione. Ricordiamo che la vaccinazione antinfluenzale è fondamentale per proteggere se stessi e le persone che ci stanno vicine, soprattutto anziani e fragili».

«Abbiamo pensato che fosse importante metterci la faccia perché abbiamo coscienza del fatto che la vaccinazione antinfluenzale è un intervento efficace e sicuro, che protegge dalla malattia o ne riduce gli effetti se viene contratta – ha affermato la direttrice generale Grazia Cattina, che oltre alla vaccinazione antinfluenzale ha scelto di fare anche quella contro il Covid - Per aumentare la possibilità delle persone di usufruire di questo servizio, grazie alla collaborazione dei distretti abbiamo attivato modalità di accesso e di prenotazione facilitate nelle sette Case della Comunità della provincia ed abbiamo inaugurato oggi il nuovo Centro vaccinale di Oristano, più accessibile e confortevole rispetto ai vecchi ambulatori. Un lavoro reso possibile grazie al grande impegno degli operatori del Dipartimento di prevenzione».

Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per le categorie a rischio: persone con più di 60 anni, persone con malattie croniche, soggetti ricoverati nelle strutture per lungodegenti, familiari e caregiver di soggetti fragili, bambini tra i sei mesi e i sei anni, donne in gravidanza e e nel periodo post parto, operatori sanitari, persone addette ai servizi pubblici, personale a contatto con gli animali, donatori di sangue. Più in generale, la vaccinazione è indicata per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze. Sul sito della Asl sono presenti tutte le informazioni per sapere come e dove effettuare i vaccini.

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