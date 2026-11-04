Dopo anni di attese, progetti e sollecitazioni politiche, le prime Zone 30 diventano realtà a Oristano. Il Comune ha firmato l’ordinanza che introduce la nuova disciplina della circolazione nel quadrante sud-est della città, interessando le vie Taranto e Po. Un intervento previsto già dal Piano urbano della mobilità del 2017, ripreso nel Pums presentato alla città circa un anno e mezzo fa e più volte sollecitato dalla minoranza di centrosinistra attraverso diverse interpellanze.

La nuova regolamentazione entrerà in vigore con l’installazione della segnaletica, nell’ambito dei lavori di sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale, lungo il passante ferroviario. Oltre alla Zona 30, nelle due strade sarà introdotto il senso unico di marcia: in via Taranto si procederà da via Adige verso via Messina, mentre in via Po il senso sarà opposto, da via Messina a via Adige.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza della circolazione, soprattutto per pedoni e ciclisti, e favorire la convivenza tra traffico veicolare e mobilità ciclopedonale. Nell’area sarà inoltre realizzato il percorso ciclopedonale, individuato attraverso apposita segnaletica orizzontale.

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