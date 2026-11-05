Mercoledì 18 novembre, a Villaurbana, è fissata la giornata dedicata alla microchippatura dei cani.

A darne notizia è il Comune, con un avviso risolto ai proprietari degli “amici a 4 zampe”. Dalle 11, negli spazi dell’ex mattatoio comunale, i proprietari dei cani potranno usufruire del servizio gratuito, che prevede l’inserimento del microchip effettuato da un veterinario della Asl 5 di Oristano.

Gli interessati dovranno compilare una scheda da ritirare presso gli uffici comunali e riconsegnati prima del 18 novembre. La microchippatura dei cani è obbligatoria per legge e chi omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’Ufficio di Polizia Locale.

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