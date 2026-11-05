Il Comune di Morgongiori, dallo scorso 2 novembre, ha avviato i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di legna da ardere per uso esclusivo del proprio nucleo familiare. Le richieste potranno essere presentate dai cittadini residenti, con la limitazione di una sola domanda per nucleo familiare, e quelli dimoranti a Morgongiori, anche non stabilmente, in abitazione ad uso esclusivo del proprio nucleo familiare. Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modulo predisposto dagli uffici comunali e presentato all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 19 novembre.

Prima della consegna della legna a domicilio, gli assegnatari dovranno provvedere al versamento dell’importo previsto (390 euro a carrello) e la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata prima della consegna della legna al referente per il legnatico. Per informazioni si può consultare il sito istituzionale dell’ente.

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