A Baradili, lo Spazio Usai, ospiterà una mostra e la presentazione di un libro che saranno occasione di parlare della tutela delle risorse ambientali e del territorio. Sabato 7 novembre, è in programma la prima giornata di apertura della mostra fotografica “I nascosti” di Valentina Tamborra.

La mostra sarà visitabile anche domenica 8, l’11, il 15, il 21 e il 22 novembre, dalle 16 alle 19. Gli scatti saranno occasione per il piccolo centro della Marmilla di parlare di temi e contenuti non solo locali, ma anche globali.

Nella mostra, così come nel libro della Tamborra, “Anime artiche”, che sarà presentato sabato 21 novembre alle 17.30, sempre nello spazio Usai, si parla anche dei popoli della Lapponia, che stanno subendo una forte pressione relativa alla contrazione del territorio e alla speculazione energetica; argomenti quanto mai attuali anche nella Sardegna odierna.

Il 21 novembre dialogherà con l’autrice Giuseppe Manias.

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