A Ghilarza l’Amministrazione comunale, in qualità di capofila della Scuola civica di musica Guilcier- Barigadu si attiva per chiedere le risorse per poter proseguire con l’iniziativa nata diversi anni addietro e che nel tempo ha riscosso ampi consensi.

Per questo nei giorni scorsi l’esecutivo guidato dalla sindaca Eugenia Usai ha approvato la richiesta di finanziamento alla Regione per il funzionamento della Scuola Civica per l'anno scolastico 2026/2027.

Tanti i centri che fanno parte dell’aggregazione. Oltre a Ghilarza: Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile, Tadasuni, Ulà Tirso. Di recente anche l’ingresso del Comune di Samugheo. Il piano finanziario complessivo per il nuovo anno scolastico ammonta a 169.630 euro. L'Amministrazione si è impegnata a garantire una quota minima del 20% della spesa complessiva a carico degli enti locali aderenti, quota necessaria per accedere ai contributi regionali previsti dal bando per lo spettacolo e la cultura. Nell’Alto oristanese la Scuola civica di musica è attiva dall'anno scolastico 2012/2013. Tanti in questi anni gli iscritti che hanno potuto scegliere tra numerose proposte portate avanti dai maestri che insegnano nei singoli corsi.

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