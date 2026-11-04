La Sardegna apre le porte al Liceo del Made in Italy e a fare da apripista è il Liceo Benedetto Croce di Oristano. Venerdì 6 novembre l'istituto ospiterà l'incontro costitutivo di una solida rete territoriale: un'alleanza strategica nata per connettere a doppio filo i banchi di scuola con il tessuto imprenditoriale locale, in un percorso di studi finora mai attivato nell'Isola.

“L'obiettivo fondamentale di questa sinergia è connettere in modo diretto e sistematico i nostri studenti con il tessuto produttivo della provincia”, afferma la Dirigente Scolastica dell’Istituto, Carmensita Feltrin. E prosegue: “Desideriamo avviare una collaborazione virtuosa basata su due direttrici principali: laboratori curricolari ed extracurricolari per consentire agli studenti di comprendere da vicino le dinamiche aziendali del territorio, integrando l'esperienza pratica all'interno delle ore di laboratorio previste dal piano di studi. Inoltre co-progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per sviluppare attività formative utili al proseguimento degli studi e concrete esperienze in azienda che abbiano un impatto reale, misurabile e coerente con il percorso scolastico”. Realizzato grazie al prezioso lavoro della Commissione Orientamento, il progetto mira a sviluppare la competenza imprenditoriale e l'identità culturale giovanile, seguendo le direttive europee. Il Croce si arricchisce quindi di un’ulteriore offerta formativa al passo con i tempi.

© Riproduzione riservata