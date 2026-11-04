Bosa, il Centro Commerciale Naturale motore propulsore per il commercioIn pochi mesi tanti eventi ed iniziative che hanno riscosso successo
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Nonostante abbia ripreso la propria attività soltanto a inizio 2026, il Centro Commerciale Naturale si è già imposto come una realtà per la crescita del tessuto economico e turistico della città. In una manciata di mesi, l'associazione è riuscita a trasformarsi in un motore propulsore per il commercio e la vita bosana.
«Il Ccn "Città di Bosa"– evidenzia il presidente Oscar Addis - era rimasto non operativo fino alla elezione del nuovo direttivo e aggiornata la documentazione alle nuove normative. A febbraio 2026, in collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo presentato alla Regione un programma di spesa per i 55 mila euro. L'obiettivo – aggiunge - era creare una rete tra negozi, botteghe artigiane, bar, ristoranti e servizi per valorizzare gli spazi urbani e migliorare arredo, pulizia e illuminazione delle vie commerciali». Tanti gli eventi ed iniziative organizzati sino ad oggi. «Con la serata di Halloween– osserva il presidente- abbiamo portato a termine il progetto ricco di appuntamenti. Dal 1° Maggio in Musica alla Notte Romantica del 24 giugno, fino a "Bosa in bicicletta", l'aperitivo sul fiume, il Carnevale Estivo con l'associazione Carrasegare, la prima Regata di San Pietro, l'attesa di Regnos Altos e la tappa di "Noi camminiamo in Sardegna" con Promocamera. Ma non ci fermiamo qui – annuncia- ora è prevista la riunione per definire il programma di Natale e anno nuovo, senza tralasciare la presentazione di un nuovo progetto regionale per il 2027. Grazie a un gruppo coeso di commercianti e alla partecipazione di tutti – spiega Addis- abbiamo riempito le vie di residenti e turisti».
L'importanza del lavoro di squadra viene ribadita anche dal icepresidente Vincenzo Vailonga: «Il CCN è la dimostrazione di come la collaborazione tra associazioni, enti e imprese – afferma - sia l'unica strada per creare un calendario ricco e variegato, capace di vitalizzare ogni periodo dell'anno. Tutto ciò trasmette un'immagine dinamica che permette ai bosani di godersi la città e ai turisti di scoprire un luogo piacevole dove tornare, con grandi benefici per l'economia locale. Grazie anche al lavoro delle tante associazioni e del Comune, Bosa si conferma tra le città con più appuntamenti nell'arco dei 12 mesi. Inoltre, il Ccn rmette di far affluire importanti risorse economiche dalla Regione e per questo è fondamentale che venga sostenuto con convinzione da tutte le imprese locali». confermare la centralità della collaborazione istituzionale è l'assessore comunale al Turismo, Marco Naitana. «La forte sinergia nasce dalla volontà di sostenere una realtà associativa nuova - afferma - capace di rappresentare un reale valore aggiunto per il territorio. Questo va a integrarsi con il lavoro svolto insieme a tutte le altre associazioni, con le quali abbiamo avviato proficue collaborazioni e che continueranno ad avere massima attenzione. Anzi, l'auspicio è che possano nascere nuove forme di aggregazione anche in altri comparti, ad esempio tra le strutture ricettive, proprio sulla scia del Ccn Creare una rete analoga per l'accoglienza è un'idea su cui possiamo subito aprire un confronto e lavorare insieme per la crescita di Bosa».