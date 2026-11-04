Educare gli studenti al consumo sicuro dei funghi e al rispetto dell’ambiente.

È l’obiettivo del progetto promosso dall’Ispettorato micologico della Asl 5 di Oristano, che organizzerà incontri rivolti agli alunni delle classi prime di diverse scuole secondarie di primo grado della provincia.

«Il corso – spiega il responsabile dell’Ispettorato micologico Tonino Fadda – è finalizzato alla conoscenza di alcune caratteristiche del mondo dei funghi, un universo complesso e affascinante, ma anche delicato e potenzialmente pericoloso. Per questo è fondamentale fornire agli alunni conoscenze che li aiutino a rispettare l’ambiente in cui i funghi vivono e riconoscere l’importanza di un approccio responsabile per prevenire le intossicazioni alimentari e conservare il patrimonio botanico sardo».

Ogni incontro avrà una durata di quattro ore, suddivise in una parte teorica nella quale verrà presentato il complesso mondo dei funghi con il supporto di materiale multimediale, e una parte pratica nel quale gli alunni, guidati dai micologi Tonino Fadda, Alessio Carcangiu e Luigia Cinus, potranno cimentarsi nell’osservazione e nella manipolazione di esemplari freschi, per distinguerne le diverse caratteristiche.

Le scuole medie coinvolte saranno quelle di Abbasanta, lunedì 23 novembre; Ghilarza, mercoledì 25 novembre, Oristano martedì 1 dicembre e mercoledì 2; Terralba mercoledì 9 e giovedì 10 dicembre. Il progetto di micologia nelle scuole secondarie della provincia rientra fra le attività promosse dall’Ispettorato micologico della Asl.

Oltre alle attività divulgative, l’Ispettorato micologico fornisce consulenze gratuite ai raccoglitori di funghi spontanei sulla commestibilità degli esemplari raccolti. Per richiedere una consulenza, è possibile contattare il servizio, dal lunedì al giovedì, chiamando ai numeri telefonici 0783 317787, 0785 560358 o 349 7802834, oppure inviare una mail agli indirizzi: ispettorato.micologico@asloristano.it e sian@asloristano.it.

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