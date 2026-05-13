A Riola è tempo di silenzio. Le associazioni "Sancta Corona de Rivora" e Z"enti Arrioresa" hanno fatto sapere che i festeggiamenti civili in onore di Santa Corona Martire, previsti per sabato16 maggio, sono rinviati a data da destinarsi.

La decisione è stata assunta in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito la comunità di Riola con la scomparsa di Maria Greca Piras, 66 anni. La donna ha perso la vita lunedì sera dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Montessori. "In questo momento di profondo dolore - fanno sapere le due associazioni - ci stringiamo con affetto attorno ai figli, ai familiari e a tutte le persone a lei care, esprimendo il più sincero cordoglio e la vicinanza dell’intera comunità. Seguiranno ulteriori comunicazioni riguardo alla nuova data dei festeggiamenti". Per sabato erano in programma messe, processioni, musica e degustazioni.





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