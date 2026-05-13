Carta d’identità elettronica, a Oristano timori per ritardi e code agli sportelliLa situazione degli uffici dell’Anagrafe al centro di un’interrogazione dell’opposizione
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A meno di tre mesi dall’addio definitivo alle carte d’identità cartacee, la minoranza consiliare accende i riflettori sulla situazione degli uffici anagrafici di Oristano.
Al centro di un’interrogazione urgente ci sono i tempi per ottenere la Carta d’identità elettronica e il rischio di un’impennata delle richieste nelle prossime settimane.
Secondo quanto riportato nel documento, le prime date disponibili per gli appuntamenti sarebbero già fissate alla fine di luglio, a ridosso della scadenza del 3 agosto 2026. I consiglieri parlano del possibile “massiccio afflusso di cittadini presso gli uffici anagrafici del Comune di Oristano per la sostituzione dei vecchi documenti”.
Nell’interrogazione si sottolinea inoltre che il rilascio della Cie richiede tempi tecnici di elaborazione e spedizione, “circa 6 giorni lavorativi”, non compatibili con le vecchie procedure d’urgenza previste per il documento cartaceo.
La minoranza mette poi in guardia dal rischio che molti cittadini, “in particolare anziani o residenti nelle frazioni”, non siano pienamente consapevoli della scadenza imminente, con la possibilità di congestionare ulteriormente gli uffici comunali nelle ultime settimane utili.
Da qui la richiesta alla Giunta di chiarire quali misure straordinarie intenda adottare e se sia prevista “una campagna informativa capillare” per evitare disagi alla popolazione.