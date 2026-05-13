«Abbanoa sta già facendo il possibile per migliorare la qualità dell’acqua nella frazione di San Vero Congiu ma un intervento di sostituzione della condotta che alimenta la frazione è assolutamente urgente. Per questo sin da subito Abbanoa si attiverà per chiedere tutte le autorizzazioni necessarie con l'obiettivo di iniziare l’intervento subito dopo l’estate». Chi parla è il presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu, che questa mattina ha garantito al sindaco di Simaxis Giacomo Obinu la massima attenzione del Gestore del servizio idrico per la frazione del Comune dell’Oristanese.

Su invito del sindaco il presidente Sardu si è recato prima in Municipio per fare il punto della situazione e poi nelle vie della frazione di San Vero Congiu. Oltre al sindaco e al presidente di Abbanoa era presente il responsabile del distretto di Oristano del gestore idrico Pierpaolo Capelli. Come fa sapere Abbanoa, le cause dei disservizi sono riconducibili allo stato dell'infrastruttura, con particolare riferimento alla linea di adduzione che alimenta la frazione.

Da tempo i residenti chiedono una maggiore qualità dell’acqua, legata alle condizioni della condotta idrica. In passato è già stato portato a termine il rinnovo di un tratto lungo circa un chilometro e due, sostituito con una nuova tubazione. L'efficacia dell'intervento è limitata dalla presenza di circa 850 metri residui di vecchia condotta che incide sulla qualità della risorsa idrica.

«La sostituzione degli 850 metri residui» ha spiegato il presidente Sardu al primo cittadino «si presenta non priva di difficoltà soprattutto autorizzative, ma è nostro preciso impegno portarlo avanti nel più breve tempo possibile. Siamo certi – ha concluso Sardu – che la sostituzione porterà a superare i problemi segnalati dai cittadini e dagli amministratori comunali».

«Sono soddisfatto – ha detto il sindaco di Simaxis, Giacomo Obinu - che Abbanoa nella figura del presidente Sardu abbia raccolto l'invito a venire di persona per constatare lo stato in cui versano le condotte e la qualità della risorsa idrica. Da parte mia è costante l'impegno nel voler trovare una soluzione, che ha visto nel 2019 avviarsi l'intervento di sostituzione dell'intera linea di adduzione alla frazione, di fatto non conclusa, nonostante i lavori avviati, principalmente a causa della pandemia di covid agli inizi del 2020».

Dall'incontro è scaturito l'impegno a completare l'intervento entro l'autunno del corrente anno.

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