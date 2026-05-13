Appuntamento dedicato alla popolazione, venerdì 15 maggio a Gonnoscodina. Nei locali della ex Scuola dell’Infanzia del paese, infatti, il Comune organizza un incontro tematico sull’ansia.

A partire dalle 16.30, i cittadini avranno così un’occasione di approfondimento, riflessione e confronto, nel corso dell’iniziativa condotta dalla dottoressa Miriam Cau, psicologa del servizio di Sportello d’Ascolto del Comune, su un tema di grande attualità e rilevanza nella vita quotidiana delle persone.

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