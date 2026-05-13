Fine settimana alla scoperta dell’antico fascino dei mulini. Alla luce del successo delle passate edizioni anche quest’anno infatti il Comune di Samugheo aderisce alle “Giornate europee dei mulini”. «L’obiettivo è fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato. E’ anche l’occasione per mutuare messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo lento, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana», spiegano gli organizzatori dell’evento in Italia.

Due le giornate in programma nella cittadina del Mandrolisai. Sabato 16 appuntamento alle 9 presso l'area pic-nic di Pont'Ecciu. Alle 9.30 partirà un trekking, guidato dall'associazione Samugheo Trekking, che porterà alla scoperta dei mulini e del territorio. L'esperienza sarà condivisa con le ragazze e i ragazzi che questi giorni stanno partecipando allo scambio Erasmus "SMART - Rural Innovators" e della scuola secondaria di primo grado di Samugheo. Durante la giornata verrà utilizzato l'inglese come lingua comune, si svolgeranno attività dinamiche ed esperienziali. Il trekking interesserà anche il nuraghe Perda Orrubia. Si concluderà intorno alle 15 e chi vorrà potrà trattenersi anche per il pranzo (al sacco). Domenica 17 maggio si svolgerà una seconda giornata di trekking, che permetterà di visitare i mulini Giobbe, Ispadula, Is Tirizzas della vallata del Rio Acoro. In ogni mulino i proprietari spiegheranno il funzionamento e come si svolgeva la vita del mugnaio. Alle 13, per chi vorrà, sarà possibile trattenersi presso l'area pic-nic per un pranzo al sacco. Il trekking permetterà di visitare i mulini. Saranno i proprietari a raccontare la loro storia e le loro particolarità. Alle 17, sempre a Pont'Ecciu sarà ospite della giornata Salvatore Vacca, con il quale verrà presentato il libro "Numinis, i luoghi di Seneghe" e si racconterà dei mulini del Montiferru. Durante le due giornate sarà possibile visitare il Museo Murats dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

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