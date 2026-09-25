Gli obiettivi sono diversi: liberare spazi nei vari cantieri, disfarsi di materiale ormai inutilizzabile, evitare di spendere soldi per le riparazioni e, soprattutto, recuperare risorse economiche di cui l'Ente, in questo periodo di magra, ha bisogno.

La Provincia di Oristano ha deciso di vendere tutti i veicoli non utilizzati da tempo. E lo farà con un'asta pubblica: se li aggiudicherà chi offrirà il prezzo migliore. I veicoli in vendita sono sedici, alcuni dei quali non sono circolanti perché necessitano di interventi sulla carrozzeria, sul motore e sulle parti meccaniche. Per ogni mezzo è stata fissata una base d'asta. Ci sono mezzi valutati 2.500 euro, altri anche più di 20.000, per un totale di circa 100.000 euro. I veicoli verranno venduti con la formula "visto e piaciuto".

Come si legge nell'avviso di indizione dell'asta pubblica, l'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità riguardo a vizi occulti, apparenti o non apparenti, comunque derivanti dallo stato in cui si trova il veicolo, sino alla conclusione della procedura di aggiudicazione. L’amministrazione non rilascerà all’acquirente alcuna garanzia. I veicoli possono essere visionati nei vari cantieri della provincia. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro le ore 12:00 del 21 ottobre alla Provincia di Oristano, in via Enrico Carboni, esclusivamente tramite consegna a mano o tramite il servizio postale. Paolo Pireddu, il presidente della Provincia: «Le risorse verranno reinvestite nel rinnovo di attrezzature e veicoli necessari sia alla manutenzione stradale che per tutti gli altri servizi, come anche quello dell'ambiente».

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