Paulilatino, il sindaco Gallus lancia un appello contro il parcheggio selvaggio
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Non lo definisce un ultimatum, ma un invito rivolto ai suoi concittadini per parcheggiare meglio. Il sindaco Domenico Gallus interviene su una questione che crea disagi e rischi all'interno del paese. Una pratica che però sta compromettendo la sicurezza. «Non è più possibile questa situazione – afferma – parcheggiare dove capita, sopra i marciapiedi e soprattutto nelle zone più sensibili come la piazza centrale e le sue diramazioni. Anche nei pressi alla banca – aggiunge il sindaco i problemi non mancano ». Eppure, sottolinea Gallus, il problema non è la mancanza di parcheggi. « Gli spazi ci sono, e anche in abbondanza. Fare venti metri a piedi non credo costi nulla a nessuno». Una frase che fotografa perfettamente il nodo della questione: non servono nuove aree di sosta, serve una cultura diversa, più rispettosa, più attenta alla convivenza civile. Il sindaco invita quindi a un cambio di abitudini, a un gesto semplice ma fondamentale: parcheggiare con criterio. Non per disciplina fine a sé stessa, ma per garantire visibilità, sicurezza e ordine. «Chiedo solo buon senso – ribadisce – perché il paese è di tutti, e i cittadini devono poterlo vivere senza ostacoli».