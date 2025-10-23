A Uras è ripresa l’attività amministrativa. Sull’albo pretorio del Comune è stata pubblicata la surroga del consigliere Salvatore Tuveri che si era dimesso lo scorso trenta settembre assieme ad altri sei.

Era stato l'unico ad abbandonare il Consiglio per ragioni non politiche. Al suo posto è entrata Manuela Urraci. Il Consiglio comunale era stato convocato anche se mancava il numero legale. Nel documento si legge infatti che il sindaco Samuele Fenu è andato per la sua strada visto che «da parte della Regione non è pervenuta alcuna comunicazione in merito all’avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio».

Silenzio che oltretutto continua. Nel documento si legge inoltre che il sindaco si è appellato al parere del Consiglio di Stato numero 1108 del 28 giugno 2021 con il quale ha riconosciuto l’illegittimità dello scioglimento del Consiglio Comunale se lo stesso può essere ricostituito in seconda convocazione beneficiando del quorum ridotto.

