L'offerta sarà costruita in base alle richieste dei cittadini. Il Comune di Uras è al lavoro per progettare una nuova ludoteca comunale, uno spazio di incontro, gioco e crescita dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Per realizzare un servizio che risponda davvero ai bisogni della nostra comunità, il Comune chiede però il parere delle famiglie, che sono invitate a esprimere le proprie preferenze compilando un questionario.

La documentazione è disponibile in formato cartaceo sul sito istituzionale, ma può essere ritirata e consegnata in Comune esclusivamente negli orari di apertura al pubblico. Il questionario, una volta compilato, basterà imbucarlo nella scatola di raccolta posizionata all'ingresso del Comune entro il 30 settembre 2026.

Come si legge nel questionario, che sarà anonimo, il parere è fondamentale per strutturare.

Il Comune chiede alle famiglie di indicare il numero dei figli, dove trascorrono il loro tempo libero dopo la scuola o nei weekend, quali sono le principali difficoltà riscontrate nella gestione del tempo libero dei propri figli, in quali giorni e fasce orarie utilizzerebbero maggiormente la ludoteca e tanto altro ancora. Solo dopo il Comune avrà le idee più chiare e potrà costruire il servizio in base alle esigenze riscontrate.

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