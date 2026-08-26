Neppure il tempo di metterla nel cartellone che Serena Brancale è già fuori dal Settembre oristanese. Il 19 settembre la cantante pugliese non sarà infatti a Oristano: quella sera è attesa a Taormina, tra i protagonisti dei Taormina Music Awards. Una smentita arrivata poche ore dopo che da Palazzo Campus Colonna era circolata la notizia di una delibera di Giunta «approvata» per inserire il concerto nel programma.

Il caso prende forma martedì pomeriggio, al termine della riunione dell’esecutivo. Secondo quanto riferito, oltre a una serata per gli artisti emergenti il 18 settembre, la Giunta avrebbe approvato per il giorno successivo il concerto, a pagamento, di Brancale, con la collaborazione della Pro Loco.

Poche ore dopo, però, arriva la smentita dell’entourage dell’artista. E ieri il telefono dell’assessore allo Spettacolo Antonio Franceschi ha squillato a vuoto. Il sindaco Massimiliano Sanna prova invece a precisare: si trattava di «una proposta di delibera» e il nome di Brancale era «uno di quelli sui quali abbiamo discusso». «Stiamo valutando le proposte e appena ci sarà una decisione la ufficializzeremo», aggiunge, spiegando che non era stato diffuso alcun comunicato perché mancava ancora «un accordo definitivo».

Anche la data aveva fatto discutere per la concomitanza con la Sagra della bottarga di Cabras. Un problema già emerso con i The Kolors: il concerto, inizialmente previsto il 6 settembre in contemporanea con Baby K a San Salvatore, era poi stato anticipato al 3.

La minoranza attacca. Massimiliano Daga parla di «ennesima dimostrazione di un’amministrazione poco virtuosa» e di un tentativo «piuttosto goffo» di cercare un artista «per riempire un contenitore che ai più appare vuoto».

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