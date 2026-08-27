L’acqua mancava già da qualche giorno nelle case, in alcune solo un flebile rivolo sgorgava dai rubinetti in tante altre abitazioni neanche quello, con disagi inevitabili ai cittadini e alle persone fragili.

Dopo giorni di indagini finalmente i tecnici di Abbanoa hanno scovato il problema a Cuglieri: «Un’improvvisa occlusione della condotta idrica foranea, in località Fidine, che alimenta i serbatoi comunali».

L’ente di gestione idrico regionale si è attivato prontamente questa mattina: «L’intervento di riparazione è in corso e si conta di completarlo in giornata. Fino alla sua conclusione si verificheranno cali di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica nel centro abitato. A conclusione dell’intervento si procederà al pieno ripristino del servizio. Sarà cura dei nostri operatori effettuare tutte le manovre necessarie a limitare i disservizi all’utenza», spiega Abbanoa.

Per minimizzare i disagi e garantire la continuità del servizio, Abbanoa ha predisposto il servizio sostitutivo con un’autobotte. Il servizio sarà garantito a partire dalle 13, presso Via Vittorio Emanuele n. 61, fronte ex Seminario, nel Comune di Cuglieri, e proseguirà fino alla completa ultimazione dei lavori e al ripristino della regolare erogazione del servizio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore al giorno. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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