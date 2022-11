Gli obiettivi erano due: capire l’entità dei danni e che tipo di interventi necessitano per rimettere in sesto l’appartamento presente in una palazzina dell’agenzia Area, in via Verdi, nella zona periferica a ridosso del campo sportivo, che lo scorso 3 ottobre è stato inghiottito dalle fiamme.

A Uras c’è stato un primo incontro in Comune, seguito da un sopralluogo all’esterno dell’edificio, tra il sindaco Samuele Fenu, il commissario regionale di Area Antonello Melis, il consigliere regionale Emanuele Cera e l’assessore alla Cultura e pari opportunità Luca Schirru. L’impegno è stato quello di avviare a breve gli interventi per il recupero dell’alloggio. Ma non solo. L’amministrazione comunale ha anche invitato il commissario regionale Melis ad intervenire per apportare tutte le migliorie necessarie alla fruibilità degli spazi esterni alla palazzina e alla manutenzione straordinaria di tutti gli alloggi presenti. Ma anche a valutare la possibilità di poter ricattare gli appartamenti.

“Ancora sull’inizio dei lavori non ci sono tempistiche precise - commenta l’assessore Schirru, presente all’incontro - Prima dell’inizio dei lavori ci saranno altri sopralluoghi”.

Le fiamme lo scorso 3 ottobre erano partite da una delle stanze al primo piano tra mezzanotte e l’una. In poco tempo avevano avvolto anche un balcone nel quale c’erano alcune bombole di gas. Per precauzione, i Vigili del fuoco arrivati immediatamente sul posto avevano fatto sgomberare anche gli appartamenti vicini.

