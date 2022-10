Grande paura poco dopo la mezzanotte di ieri nel centro abitato di Uras. Un incendio è divampato improvvisamente in un’abitazione in via Verdi, in una zona di periferia vicina al campo sportivo.

Le fiamme, partire da una stanza, in pochi minuti si sono estese al resto della casa.

Immediato l’allarme da parte dei proprietari che sono riusciti a mettersi in salvo scappando per strada.

I vigili del fuoco di Oristano hanno lavorato oltre due ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

Sono in corso verifiche per accertare le cause dell’incendio. Sul posto anche i carabinieri.

