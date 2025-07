Giorni caldi a Uras, e non solo per le alte temperature. Lo scontro tra il sindaco e ormai il suo ex braccio destro Alberto Cera diventa sempre più incandescente.

Quest’ultimo ha deciso di rispondere al primo cittadino Samuele Fenu dopo essere stato messo alla porta: «Ne sono venuto a conoscenza da tante telefonate ricevute dai cittadini - spiega - Le motivazioni reali per la mia rimozione sono da riferire esclusivamente alle divergenze con il sindaco in primo luogo, per scelte politiche unilaterali relative alla rimozione degli assessori Rita Piras, Luca Schirru e Paolo Porru, con i quali per due anni e mezzo si è lavorato in perfetta armonia e produttività anche con il contributo dei consiglieri. In secondo luogo per il diverso modo di concepire l’organizzazione e la gestione del suo impegno il lavoro degli assessori e dei consiglieri nonché dei rapporti con gli uffici comunali, poiché a causa dei suoi impegni lavorativi personali la sua presenza è limitata a soli due giorni settimanali durante gli orari di lavoro degli uffici con le relative conseguenze».

Fenu nel decreto ha sottolineato inoltre che il modo di lavorare di Cera intralciava e comprometteva la realizzazione del programma elettorale. Ma lui rimanda indietro le accuse: «Al contrario, con il mio contributo sono state portate avanti tantissime iniziative connesse con il ruolo di assessore allo sport, all'istruzione prima e alla cultura poi nonché alla carica di vice sindaco, impegno che ha prodotto, anche per la costante presenza e disponibilità, un grande riscontro di approvazione tra i cittadini. Inoltre non risponde al vero che ci siano contrasti con tutti i componenti dell’amministrazione, è sotto gli occhi di tutta la comunità il fatto che gli incontri amichevoli, anche in luoghi pubblici, non sono mai venuti meno. Piuttosto voglio ricordare che all’interno della Giunta i continui contrasti tra i componenti, con esclusione del sottoscritto, sono stati tali da indurre, solo qualche settimana fa, l’assessore Elena Caddeo a dare le dimissioni non solo da assessore ma anche da consigliere».

