Spiagge sporche, fondi sprecati e nessuna strategia di intervento. È la denuncia dei consiglieri di minoranza del Comune di Arborea Marco Pinna, Giovanni Marras e Luca Montisci.

Oggi hanno presentato una richiesta urgente di convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria per discutere della situazione delle spiagge comunali e della gestione, secondo loro fallimentare, del servizio di pulizia. Nel documento si evidenzia inoltre come l'appalto affidato per la pulizia del litorale sia del tutto insufficiente.

«Appena 8.700 euro per 50 ore di lavoro, un monte ore dimezzato rispetto agli anni scorsi e del tutto inadeguato a garantire un servizio pubblico essenziale - dicono - Con queste condizioni è inevitabile il degrado: rifiuti, incuria e una gestione opaca che penalizza cittadini e turisti” I consiglieri chiedono inoltre chiarezza sull'utilizzo della macchina pulispiaggia con fondi regionali nel 2022. “Dov'è finita la macchina? Perché non viene usata? Chi la gestisce?».

Allegata alla richiesta di convocazione del Consiglio c'è una documentazione fotografica che testimonia lo stato attuale delle spiagge. Ora bisogna attendere la decisione della sindaca Manuela Pintus.

