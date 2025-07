Baratili San Pietro ospita ancora il Festival della Vernaccia, un appuntamento dedicato alla promozione della cultura enogastronomica, dell'arte e delle tradizioni del territorio.

Prenderà il via sabato 2 agosto alle 10:30 all'ex Cantina Madau con il convegno “Vernaccia: Storia, Cultura e Identità di un Territorio”, un momento di approfondimento dedicato alle radici storiche e culturali della Vernaccia di Oristano.

Il sindaco di Baratili San Pietro Alberto Pippia: «L’amministrazione intende rafforzare il proprio impegno nella promozione del territorio e delle sue eccellenze. I nostri obiettivi principali sono due: da un lato, creare un sistema condiviso di esperienze e azioni che valorizzino e rendano vivi gli attrattori del Sinis, patrimonio comune dell’Unione dei Comuni “Costa del Sinis - Terra dei Giganti”; dall’altro, favorire eventi capaci di coinvolgere attivamente i visitatori, promuovendo i prodotti locali, le tradizioni, i saperi e la cultura popolare, in un’ottica di crescita culturale e socializzazione per l’intera comunità. Crediamo fermamente che manifestazioni come questa possano essere motore di sviluppo, coesione e consapevolezza del nostro patrimonio identitario, oltre che occasione di incontro tra generazioni e culture diverse».

Pippia lancia poi una sfida: «Abbiamo scelto di proseguire nel percorso di crescita del Festival della Vernaccia con l’intento di ampliarne la portata e il significato. In quest’ottica, stiamo lavorando per coinvolgere due territori italiani con i quali condividiamo un elemento identitario importante come la Vernaccia. Si tratta dei Comuni di San Gimignano in provincia di Siena e Serrapetrona in provincia di Macerata, con i quali ho già avviato i contatti e rivolto l’invito ufficiale a partecipare all’edizione 2025 del Festival. Un’eventuale collaborazione potrebbe sfociare in un gemellaggio tra i nostri Comuni, con evidenti benefici in termini di visibilità e riconoscimento per Baratili San Pietro e per l’intero territorio del Sinis. È un passo importante per promuovere la nostra identità locale all’interno di una rete nazionale di territori vocati alla qualità e alla tradizione».

Sabato è in programma poi l'inaugurazione del nuovo murale firmato da Giorgio Casu. Nel Parco Eventi, a partire dalle 19, una mostra-mercato di Vernaccia e prodotti tipici locali e l'inaugurazione dell'estemporanea d'arte. Alle 20 lo chef Roberto Serra condurrà uno showcooking dal vivo. La giornata si concluderà alle 21 con il concerto di Ambra Pintore. Domenica 3 agosto, alle 18, un tour guidato dei murales per scoprire la narrazione artistica del paese attraverso le opere realizzate nel progetto “Verniccia” e le nuove installazioni del 2025. Dalle 19 degustazioni enogastronomiche e le performance artistiche dal vivo, che faranno da cornice al concerto finale degli Ittasinanta, in programma alle 21.

© Riproduzione riservata