Maria Sebastiana Moro, sindaco di Tramatza, è la nuova presidente dell’Unione dei Comuni del Montiferru - Alto Campidano. L'assemblea ha eletto anche la nuova giunta: la sindaca di Milis Monica Ortu, la sindaca di Seneghe Albina Mereu, il sindaco di Bauladu Ignazio Zara e il sindaco di Santu Lussurgiu Antonello Cadau.

Nuovo corso per l’Unione attesa dalle sfide amministrative e sociali dei prossimi anni: il rafforzamento dei servizi integrati e delle funzioni associate tra i comuni, arginare lo spopolamento, affrontare il cambiamento climatico, la valorizzazione socio-economica e culturale del territorio e servizi sempre più efficienti ai cittadini.

La neo presidente commenta: «Ottengo questo incarico, che eserciterò con responsabilità e buon senso. Un ringraziamento sentito ai colleghi sindaci dell’Unione che mi hanno votato, esprimendomi la propria fiducia accordatami. Cercherò di governare in continuità amministrativa con il lavoro effettuato fino a oggi, per rafforzare la cooperazione tra i Comuni e valorizzare le peculiarità di ciascuna comunità».

Ringraziamento anche al presidente uscente Diego Loi e al suo esecutivo per «l’impegno profuso e i risultati ottenuti».

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