Nessun aumento della Tarip nel 2026. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e rimandato al 2027 l’eventuale adeguamento delle tariffe. Dopo il rinvio della seduta di martedì scorso per la mancanza del numero legale, questa volta la maggioranza non ha avuto difficoltà a portare a casa il provvedimento, forte anche dell’ingresso di Lorenzo Pusceddu nei banchi di Fratelli d’Italia al posto del dimissionario Pino Carboni.

L’assessore al Bilancio Simone Prevete ha difeso l’impianto del Piano, ricordando che «il Comune non può determinare liberamente il gettito né fissare le tariffe prescindendo dai costi riconosciuti» e che l’amministrazione «non ha riversato sulla tariffa ogni importo astrattamente riconoscibile», preservando invece le economie ottenute con la gara d’appalto e contenendo il fabbisogno. Il Piano, ha aggiunto, «ha consentito di evitare incrementi generalizzati».

La seduta è stata però segnata anche dallo scontro politico. Il consigliere di minoranza Francesco Federico ha contestato il rinvio degli eventuali aumenti al 2027 e soprattutto l’esistenza di due relazioni tecniche riferite allo stesso Piano economico finanziario: la prima indicava un limite massimo di crescita delle entrate tariffarie del 5,05%, la seconda del 2,70%. «Qualcuno ci deve spiegare come una relazione tecnica possa essere corretta nel giro di pochi giorni», ha dichiarato.

Il presidente del Consiglio Peppi Puddu ha replicato parlando di una «ricostruzione parziale e distorta dei fatti», ricordando che il rinvio era stato deciso proprio per consentire ulteriori verifiche tecniche. In chiusura il sindaco Massimiliano Sanna ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto e assicurato l’impegno dell’amministrazione a ridurre anche l’incremento previsto dal Pef 2027 «per non gravare sui cittadini».

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