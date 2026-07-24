In molte strade di Oristano le strisce sull’asfalto sono ormai poco più di un ricordo. Attraversamenti pedonali, stop e linee di mezzeria sbiaditi da tempo rendono più difficile e meno sicura la circolazione. Per questo il Comune ha avviato un piano di manutenzione della segnaletica orizzontale da oltre 43 mila euro.

Il primo intervento interessa via Cagliari, una delle arterie più trafficate della città. Le squadre sono al lavoro per rifare l’intera segnaletica dalla rotatoria di Porta Nuova fino all’ingresso sud di Oristano. Una parte dell'intervento è già stata completata e nei prossimi giorni le squadre proseguiranno con il rifacimento delle strisce di arresto, degli stop, delle frecce direzionali, della linea di mezzeria e degli attraversamenti pedonali, operando anche nelle intersezioni con via Giovanni XXIII, via San Francesco, via Foscolo, nella rotatoria di piazza Manno e agli incroci con via Michele Pira, via Gialeto e via Sant'Ignazio.

Il cantiere rappresenta solo la prima fase di un programma che interesserà progressivamente le altre strade cittadine, oltre alle frazioni e alle borgate, dove il degrado della segnaletica rende necessario un intervento.

«Una segnaletica chiara e ben visibile è un elemento essenziale per la sicurezza di chi percorre ogni giorno le strade della città», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. L’assessore alla Viabilità Paolo Angioi spiega che quello di via Cagliari è «l’inizio di una revisione complessiva della segnaletica», con un cronoprogramma che sarà definito sulla base delle priorità emerse dai sopralluoghi.

Da marzo il Comune ha già realizzato 6.700 metri lineari e 1.100 metri quadrati di nuova segnaletica. L’appalto, del valore di 43.717 euro, prevede interventi fino a dicembre 2026.

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