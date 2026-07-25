Le spiagge a nord del litorale di San Giovanni di Sinis, da tutti chiamati “lo spiaggione” e la “spiaggia alla Torre”, sul versante occidentale di Tharros, devastate dai cicloni e dalle mareggiate di questo inverno, tornano a essere

pienamente fruibili. Per lo spiaggione, sono stati completati i lavori di bonifica e messa in sicurezza della parete crollata e

l'installazione di una scala tecnica in struttura metallica, che sarà smontata a fine stagione e che potranno

superare il dislivello della falesia crollata. Nella spiaggia alla Torre è invece stata completata la ricostruzione della parte finale della discesa a mare e l'intero bordo del versante è stato delimitato da un sistema di interdizione con pali in legno e cordatura. Nei prossimi giorni il Comune conta di aprire anche le ulteriori due scalinate ancora in fase di lavorazione.

A seguito delle verifiche tecniche sull'intera area, è stata revocata quindi l'ordinanza che disponeva la chiusura e

interdizione delle due spiagge. L'intervento, realizzato con risorse del bilancio comunale in attesa del finanziamento richiesto alla Regione Sardegna, ha richiesto un'attenta fase di progettazione e di esecuzione per garantire la sicurezza

dell'accesso alla spiaggia e la compatibilità dell'opera con il delicato contesto ambientale.

L'amministrazione comunale ha seguito costantemente tutte le fasi dell'intervento, monitorando l'avanzamento dei lavori affinché la spiaggia potesse essere restituita alla collettività nel più breve tempo

possibile. “Fin dal momento in cui sono stati riportati i danni alle discese – dichiara il sindaco Andrea Abis – abbiamo

lavorato con l’obiettivo di realizzare nei tempi più rapidi possibili i lavori necessari alla riapertura delle

scalinate garantendo però le condizioni di sicurezza necessarie. La revoca dell’ordinanza precedente è la

sua rimodulazione rappresenta un grande risultato per noi”. "Si è trattato di un intervento complesso, perché è stato necessario operare in un contesto particolarmente delicato dal punto di vista ambientale e tecnico - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Enrico Giordano - Grazie all'impegno degli uffici dell'Area marina protetta del Sini, dei tecnici e delle imprese incaricate, siamo riusciti a completare questa prima fase delle opere ea restituire ai cittadini e ai visitatori un accesso sicuro alle spiagge di San Giovanni di Sinis".

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