Novità, a Villaurbana, sul fronte degli orari estivi che osserverà la Biblioteca comunale. La struttura di via Santa Margherita 15, infatti, cambierà gli orari di apertura al pubblico.

Al mattino sarà fruibile il lunedì, il martedì (dalle 9 alle 12) e il giovedì (dalle 9.30 alle 12.30); di pomeriggio, invece, il martedì e il giovedì (dalle 16 alle 20).

Per eventuali informazioni su prestiti, restituzioni o servizi digitali, gli utenti potranno contattare l’ufficio tramite e-mail (indirizzo biblio.villaurbana@virgilio.it) o telefonicamente (numero 078344233) negli orari di apertura al pubblico. A cavallo tra fine luglio e inizio agosto, inoltre, previsti anche 3 appuntamenti dedicati a Grazia Deledda.

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