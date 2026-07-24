Malori in spiaggia a Narbolia e Bosa, morti un avvocato oristanese e un turistaUn’altra giornata da bollino nero, due drammi in poche ore a Is Arenas e Compoltitu
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Una giornata da bollino nero nelle spiagge dell’Oristanese. Due tragedie nel giro di poche ore si sono verificate a Is Arenas, territorio di Narbolia, e a Compoltitu, a pochi chilometri da Bosa.
Nel primo caso è deceduto un avvocato oristanese, nel secondo invece un turista tedesco.
Silvio Sanna, con studio legale a Riola, stava facendo il bagno nelle acque di Is Arenas quando è stato colto da un malore fatale e purtroppo sono stati inutili i tentativi di rianimarlo. Così come inutili sono stati anche per il turista tedesco di 63 anni che è deceduto invece nella spiaggia bosana a seguito di un malore.