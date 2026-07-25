Fino al 4 agosto, associazioni, enti, fondazioni, comitati, operatori culturali e soggetti pubblici e privati potranno presentare le proposte per entrare nel cartellone del Settembre Oristanese 2026. Il Comune di Oristano ha pubblicato l’avviso pubblico per costruire un programma condiviso di eventi da ospitare tra il 1° e il 30 settembre.

L’iniziativa, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura e al Turismo Simone Prevete, punta a coinvolgere il tessuto associativo cittadino per valorizzare il patrimonio culturale e identitario e rafforzare l’attrattività turistica del territorio.

«L’obiettivo è costruire un cartellone di qualità, condiviso e capace di raccontare l’identità di Oristano», dichiara il sindaco Massimiliano Sanna.

Le candidature potranno riguardare iniziative culturali, artistiche, musicali, teatrali, letterarie, espositive, ricreative e di valorizzazione delle tradizioni locali. I progetti selezionati potranno beneficiare della promozione istituzionale, del patrocinio comunale, della concessione gratuita di spazi e attrezzature e, nei casi previsti, dell’esenzione dal Canone unico patrimoniale.

«Sarà un cartellone unitario, coordinato e rappresentativo della vivacità culturale della nostra città», sottolinea l’assessore Simone Prevete, ricordando tra gli appuntamenti già annunciati i festeggiamenti del Rimedio e di Santa Croce, il Sardegna Volleyball Challenge e il concerto dei The Kolors. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via Pec con la modulistica disponibile sul sito del Comune.

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