Baressa, pubblicato l'avviso per l'assegnazione degli spazi espositivi in vista della Sagra della MandorlaRichieste entro il 28 agosto
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Il Comune di Baressa ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione e l’utilizzo temporaneo degli spazi espositivi in vista della 23sima edizione della Sagra della Mandorla. L’ente ha aperto i termini per presentare le domande di partecipazione all’assegnazione degli spazi in vista della manifestazione, molto attesa e sentita da tutta la comunità, che si terrà il 12 e 13 settembre. Gli interessati a partecipare alla manifestazione dovranno far pervenire le richieste (complete di tutti gli allegati predisposti dall’ente) entro il 28 agosto, via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Per informazioni ci si può recare presso gli uffici comunali, in via Is Tellaias 6, dalle 8 alle 13.30 nei giorni lavorativi e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, o contattare l’ufficio tramite PEC.