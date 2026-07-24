Nei giorni scorsi, sono stati rinnovati gli organi dell'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine. In seguito alle recenti elezioni amministrative, che hanno interessato i Comuni di Siapiccia, Allai e Simaxis, si è insediata la nuova Assemblea. Alla Presidenza è stato confermato il sindaco di Siapiccia Raimondo Deidda. All’interno della giunta, composta dai sindaci dei paesi che fanno parte dell’Unione, trovano posto Ignazio Addari (Simaxis) e Placido Angelino Pischedda (Allai), ai quali si affiancano i confermati Claudio Palmas (Villanova Truschedu) e Osvaldo Congiu (Ollastra), nominato vicepresidente.

«Potenziare gli uffici dell'Unione, ancora carenti di personale, dare attuazione ai progetti del Programma di Sviluppo Territoriale, avviare il nuovo servizio di gestione dei rifiuti (RSU), consolidare i servizi associati di trasporto e mensa scolastica e migliorare ulteriormente servizi strategici come la videosorveglianza e il SUAPE – è il commento di Deidda - La ritrovata armonia istituzionale tra i Comuni associati rappresenta la condizione ideale per rafforzare il ruolo dell'Unione e offrire servizi sempre più efficienti alle nostre comunità».

L'Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine comprende i Comuni di Allai, Ollastra, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Villanova Truschedu e Zerfaliu e conta quasi 6mila abitanti.

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