Tutto pronto a Montresta per la festa di San Cristoforo, patrono del paese, che quest’anno verrà celebrata nella sua data storica del 25 luglio, recuperando una tradizione che la comunità ha voluto riportare al centro della vita collettiva. Tre giorni di appuntamenti religiosi e una serata di festa civile animeranno il paese grazie al lavoro del Comitato di San Cristoforo con il supporto dell'amministrazione comunale, impegnati da anni nel valorizzare la ricorrenza e nel custodire la memoria del santo patrono.

Nei giorni scorsi si è tenuto il Triduo in onore del Santo, momento di preparazione spirituale che ha accompagnato i fedeli verso la giornata principale di sabato Il 25 luglio. Alle 18. 30, è prevista la Santa Messa nella vecchia chiesa, seguita dalla processione per le vie del paese con il simulacro di San Cristoforo, uno dei momenti più sentiti dalla comunità montrestina.

La festa civile prenderà il via alle 20.30 con la cena in piazza, dove saranno proposti panini, patatine fritte e street food preparati dai volontari del Comitato. Alle 22, spazio alla musica con l’esibizione del gruppo “Unu ‘ero festende”, che accompagnerà la serata tra balli, convivialità e spirito comunitario.

Montresta si prepara così a vivere una giornata che unisce fede, tradizione e socialità, confermando il ruolo centrale delle feste patronali nella vita dei piccoli centri della Sardegna. Una ricorrenza che non è solo celebrazione religiosa, ma anche occasione di incontro, partecipazione e identità condivisa.

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