In attesa di immergersi nel lungo calendario degli eventi che riguardano la settimana santa, molto sentita in città, riprendono gli appuntamenti culturali di spessore promossi dall’amministrazione comunale. Uno dei più attesi è certamente quello in programma venerdi 14 Marzo alle ore 18 presso la sala convegni della Biblioteca Comunale in Piazza del Carmine 21. Sarà infatti presentato il saggio storico “Un reportage di Salvatore Cambosu nella Bosa del 1951” per le edizioni Salpare 2025, curato da Massimiliano Fois e Katiuscia Nieddu. Dopo la prefazione del sindaco della città Alfonso Marras, previsti gli interventi del presidente della Fondazione Salvatore Cambosu e di Angelo Sirca.

Hanno assicurato inoltre la loro presenza l’ editora e Saggista Neria De Giovanni, componente del Consiglio di amministrazione della stessa Fondazione. Nel libro, un affresco di Bosa redatto nel 1951 dal grande scrittore di Orotelli Salvatore Cambosu, cugino di Grazia Deledda e autore dell’indimenticabile volume Miele Amaro che rappresenta una pietra miliare della letteratura sarda. A questo ne seguiranno altri per confermare l’importante tradizione bosana per le iniziativa di crescita culturale indirizzate a tutti.

