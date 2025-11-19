Seneghe si prepara ad accogliere turisti, appassionati, operatori del settore e famiglie per l’edizione 2025 di Prentzas Apertas, in programma sabato 22 e domenica 23 novembre. Quest’anno viene valorizzato l’olio extravergine di oliva, prodotto identitario del territorio, e promosso il patrimonio culturale, enogastronomico e antropologico della comunità seneghese. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza completa e favorire un confronto attuale e partecipato su temi come le ultime evidenze sulla salute legate all’olio, l’oleoturismo e le opportunità di sviluppo per le aziende agricole.

Promossa dal Comune di Seneghe nell’ambito del Progetto Borghi PNRR – Linea B, l’edizione 2025 ripropone lo storico appuntamento annuale che apre le porte dei frantoi, delle case storiche, dei giardini e delle cantine, trasformando il borgo del Montiferru in un percorso diffuso dedicato alla cultura dell’olio e alle tradizioni locali.

Alla manifestazione collaborano l’Associazione Nazionale Città dell’Olio e numerosi partner, tra cui Laore Sardegna, che curerà i laboratori di degustazione; LILT Sardegna e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che saranno coinvolti, insieme ad esperti, docenti universitari e operatori del settore negli appuntamenti scientifici e divulgativi dedicati all’olio come risorsa culturale e strategica, sia dal punto di vista nutrizionale che turistico.

IL PROGRAMMA – Prentzas Apertas inizierà sabato 22 novembre alle 10 con un convegno dal titolo “L’olio, energia naturale per corpo e pianeta. Dalla dieta mediterranea alle nuove scoperte scientifiche, l’olio come elisir di lunga vita”, a cura dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. Seguiranno le visite nelle storiche prentzas (ovvero i frantoi aperti per l’occasione). Invece, saranno organizzati nel pomeriggio dei laboratori sensoriali. Pianificati anche diversi spettacoli, animazione itinerante e attività dedicate alle famiglie.

