Una tromba d’aria è stata registrata nella notte a Cabras.

L’emergenza è scattata poco dopo le 23. Il forte vento ha provocato numerosi danni, come spiega il sindaco Andrea Abis, «tra coperture strappate e volate via, alberi divelti, auto danneggiate e piccoli crolli». Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito.

Il primo cittadino ha dato disposizioni agli operai comunali e alla polizia locale di verificare tutto l’abitato, anche quello di Solanas, e di mettere in sicurezza le strade.

L’invito ai cittadini è quello di «controllare le proprietà e verificare che sia tutto a posto e, nel caso, mettere subito in sicurezza e segnalare le situazioni particolari di pericolo al Comune».

(Unioneonline/s.s.)

