Tresnuraghes, l'ufficio postale chiuso un mese per lavoriI cittadini dovranno recarsi a Suni
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Sono partiti anche nell’ufficio postale di Tresnuraghes, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”.
Scusandosi con i cittadini per le eventuali temporanee difficoltà, durante l’intero periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Suni, via Sindia.
La postazione è già operativa, secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
L’ufficio postale riaprirà nella rinnovata sede al termine degli interventi che, salvo imprevisti, avranno una durata di circa un mese, .