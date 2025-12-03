Per vivere la magia del Natale ritornano i mercatini. Domenica 7 dicembre, dalle 11 alle 20, piazza Regina Margherita accoglierà artigiani, hobbisti e produttori locali che offriranno idee regalo uniche, rigorosamente fatte a mano. Un’occasione per riscoprire il valore della tradizione e sostenere la creatività del territorio. Nel pomeriggio, dalle 15, la festa s per i più piccoli con giochi di gruppo, palloncini modellabili e truccabimbi, fino all’arrivo di Babbo Natale e dei suoi elfi nella casetta allestita in piazza. Non mancheranno i sapori tipici: con le celebri “zipuas a bentu”,di Narbolia. Alle 18 il paese sarà avvolto dalle note del Gospel , con oltre venti voci che porteranno energia e calore natalizio. L’organizzazione è curata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale.

