Un grave episodio ha scosso la comunità di Tresnuraghes. Nella mattinata di ieri, all’interno della parrocchia di San Giorgio martire, ignoti hanno rubato alcuni preziosi ornamenti appartenenti alla statua della Madonna Assunta, proprio nei giorni in cui si celebra l’Ottavario.

Ad accorgersi della sottrazione è stato lo stesso parroco, don Andrea Manca, che ha informato i fedeli con una comunicazione ufficiale.

«Con grande rammarico devo rendervi noto che alcuni malviventi hanno rubato undici anelli e un paio di orecchini che la Madonna Assunta indossava – ha spiegato –. La chiesa rimane sempre aperta per la preghiera e purtroppo queste persone hanno potuto agire indisturbate».

Il sacerdote, profondamente addolorato, ha sottolineato come il danno non sia solo materiale ma soprattutto spirituale: «La tristezza è tanta e viene solo da piangere non tanto per il valore economico, quanto per quello affettivo. Ogni oggetto donato è frutto di grazia ricevuta o di una richiesta rivolta alla Vergine Maria».

Non è mancato un appello alla comunità: «Chiunque abbia visto persone o comportamenti sospetti è invitato a riferirlo a me o alle forze dell’ordine», ha aggiunto don Andrea, che ha poi rivolto un pensiero diretto ai responsabili del gesto: «Spero possano riflettere seriamente su quanto hanno fatto. Togliere qualcosa alla Madonna Assunta è come toglierlo alla propria mamma».

Le indagini sono in corso e i carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai colpevoli. Intanto, la comunità vive momenti di dolore e indignazione per un atto che non rappresenta solo un furto, ma anche una ferita alla devozione religiosa che lega i fedeli alla Vergine.

Don Andrea ha concluso invitando i parrocchiani alla preghiera, con la speranza che i preziosi possano presto tornare al loro posto e che venga restituita dignità a un simbolo così caro alla comunità.

© Riproduzione riservata