Buone notizie per le associazioni di Tramatza che non hanno una casa.

Il Comune, in esecuzione del regolamento comunale approvato lo scorso sei giugno, intende concedere i locali comunali della ex scuola media di via Marconi, esattamente le aule numero 1, 2 e 3 alle associazioni, alle Fondazioni ed ai Comitati del paese, al fine della localizzazione della sede o per lo svolgimento dell’attività associativa.

Le associazioni interessate possono presentare la domanda di concessione utilizzando il modulo presente nel sito internet istituzionale con la relativa documentazione richiesta.

È possibile partecipare al bando entro le 13 del 10 luglio 2024. La domanda può essere inoltrata a mano, per posta presso gli uffici comunali, o via mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.tramatza.or.it.

