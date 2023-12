È dedicata all’amicizia sa Spiseddadura 2023, la 17esima edizione dal titolo “In Vino Veritas” domani sabato 2 dicembre.

Sentimento «nutrito dalla sincerità e dalla spontaneità, quale migliore momento de Sa Spiseddadura, per alimentare gli autentici rapporti di amicizia», spiegano gli organizzatori dell'azienda agricola Famiglia Orro.

Tramatza rinnova l’antico rito che segna lo stretto legame della comunità con il suo pregiato vino DOC. Sa Spiseddadura è la suggestiva spillatura della Vernaccia di Oristano, un evento tra enogastronomia, cultura e storia che ripropone ancora oggi l’antica tecnica, che utilizza una porzione di canna sapientemente selezionata, su piseddu, da inserire in appositi fori nelle botti per permettere la spillatura del vino. Spiseddadura per scoprire le ricchezze agricole, culturali ed alimentari del territorio alle porte di Oristano, dal vino Vernaccia che dialoga con la cultura locale e il buon cibo.

Sa Spiseddadura è «una conoscenza della cultura rurale, di circolazione del sapere degli anziani, di conoscenza della tradizione, di confronto costruttivo tra piccole e importanti realtà locali», precisa Davide Orro dell’azienda agricola omonima.

L'evento è organizzato dall'azienda agricola Famiglia Orro, in collaborazione con l’Associazione Ecomuseo Multimediale della Vernaccia di Oristano, le aziende di Amici Terras de Olia e il patrocinio della Coldiretti. Presso l’azienda Orro si prenderà parte al rito de “Spiseddai”, lungo il percorso delle tre botti contenenti le tre annate di produzione: 2007, 2020 e 2023. Immancabile lo street food con le eccellenze culinarie territoriali.

La serata si apre alle 18 con la benedizione del parroco di Tramatza, don Giacomo Zichi, segue lo spazio cultura a cura dell’Associazione Culturale Ecomuseo multimediale del Vernaccia di Oristano, che ospita lo scrittore Eliano Cau che dialogherà con Greca Firinu immergendo l'uditorio nei racconti dell’opera da titolo “Cronache di anime erranti”, con l’intervento di Mariafrancesca Serra responsabile Nazionale Coldiretti donne impresa. Poi una riflessione, a cura di Don Zichi, sul legame tra il vino e le tradizioni religiose: in particolare la devozione a due santi, San Martino e Sant'Andrea, strettamente intrecciata con la maturazione del vino nuovo.

La serata prosegue con lo spettacolo comico dal titolo “in Vino Veritas” realizzato da tre comedian sardi Sandro Cappai, Albert Huliselan Canepa e Alessandro Atzeni, fondatori di "Stand up comedy Sardegna".

