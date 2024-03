L'Ecomuseo del Vernaccia omaggia le donne con un evento speciale per l'8 marzo. Il gentil sesso domani sera sarà protagonista dell'happening "Confronti Di...vini tra Donne".

Dibattito e confronto sul ruolo femminile nel mondo vitivinicolo: è sempre stato essenziale non solo come produttore diretto ma anche come anima strategica e coordinatrice della promozione sul mercato.

Protagonista speciale della serata Jyothi Aimino, giovane imprenditrice di origine indiana e di cittadinanza italiana, con residenza in Piemonte, che parlerà della sua esperienza. Nel 2018 ha fondato la sua azienda "L’erm” che produce vini nobili doc piemontesi: Nebbiolo ed Erbaluce.

A confrontarsi con Jyothi, Davide Orro fondatore dell’azienda agricola e fattoria didattica Famiglia Orro, che dal 2006 tutela la biodiversità locale attraverso il connubio tradizione e innovazione del vino Vernaccia.

Socio fondatore e presidente dell’associazione culturale Ecomuseo Multimediale del Vernaccia di Oristano, la famiglia Orro è attiva da tanti anni nella produzione vitivinicola e agricola con prodotti di qualità e biologici.

Ad accompagnare la serata ovviamente il buon vino, i calici di vernaccia, selezione di diverse annate, e i vini piemontesi, per riflettere e trovare spunto per nuove idee imprenditoriali e rafforzare partnership.

Appuntamento domani sera, 8 marzo, all'Ecomuseo alle 20.

