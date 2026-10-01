Consolidamento delle dune esistenti, ricostruzione di quelle più fragili, nuove passerelle sopraelevate e vegetazione autoctona. A Torre Grande sono iniziati i lavori per la riqualificazione e la salvaguardia del sistema dunale, nel tratto di spiaggia compreso tra la Torre spagnola e Villa Baldino.

Il cantiere è stato affidato alla C.S.U. Srl di Arzana, che si è aggiudicata l’intervento con un ribasso del 26,237%, per un valore complessivo di 452mila 689 euro (iva compresa).

Un intervento promosso dal Comune per rendere più stabile l’arco sabbioso e a rafforzare la capacità naturale della spiaggia di difendersi dall’erosione e dalle inondazioni costiere. «Il progetto si inserisce nella più ampia programmazione che sta interessando la nostra località marina, dove accanto alle opere infrastrutturali sul lungomare stiamo portando avanti interventi dedicati alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio naturale», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna, spiegando che la salvaguardia delle dune rappresenta «un investimento sulla qualità ambientale e sulla resilienza del nostro litorale».

Sul posto saranno realizzate strutture leggere con materiali naturali e biodegradabili e saranno piantate specie vegetali autoctone. Nelle zone più delicate arriveranno passerelle sopraelevate e dissuasori per limitare il calpestio, insieme a cartelli e pannelli informativi. «Attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e l’utilizzo di materiali naturali e biodegradabili interveniamo sulle formazioni dunali residuali e favoriamo la ricostruzione delle dune embrionali - dice l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - È un’opera che guarda alla tutela del litorale nel medio e lungo periodo, ma anche a una fruizione più corretta e consapevole della spiaggia».

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