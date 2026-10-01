Tornano i festeggiamenti in onore di Santa Vitalia e per quattro giorni, da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre, Terralba si stringe attorno ad un intreccio di fede, tradizione e musica. Organizzata dalla Parrocchia, dalla Pro Loco e dal Comune di Terralba con il sostegno della Regione, la festa entra nel vivo stasera alle 17.30 con il Santo Rosario e alle 18 con la Santa Messa, la preghiera a Santa Vitalia e il canto de "Sa Coggius", lo stesso rito che si ripeterà sabato 3 e domenica 4.

Il momento più solenne è atteso per lunedì , quando alle 17.30 la Messa sarà presieduta da don Marco Piano, parroco di Collinas, e animata dal Coro Interparrocchiale. A seguire la processione per le vie del centro, da Piazza Cattedrale a via Roma, via Baccelli, via Trudu, via Cairoli, via Porcella e ritorno, con i costumi ei canti dei gruppi folk della Pro Loco Terralba e San Ciriaco, di Zuradili di Marrubiu e della Confraternita della Madonna del Rosario. A chiudere i festeggiamenti, nella serata di domenica 4 ottobre, l'appuntamento più atteso dai giovani: alle 21.45 i fuochi d'artificio a Su Ponti Nou illumineranno il cielo e alle 22 in Piazza Cattedrale il concerto di EroCaddeo.

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